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НовостиОбщество8 декабря 2022 8:12

Еще 420 мобилизованных свердловчан получили выплаты

Депутат Госдумы Максим Иванов отчитался о проделанной прокуратурой работе
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Механизм выплат отлаживается

Механизм выплат отлаживается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Максим Иванов отчитался о проделанной работе. По словам парламентария, 420 из 968 мобилизованных, которые жаловались на задержку выплат, получили деньги.

- С одной стороны - хороший показатель. Половина свою проблему точно решила. И новых обращений по этой теме практически нет. С другой стороны - настораживает, что еще не мало тех, кто до сих пор денег в полном объеме не получил. Это при том, что с 10 декабря бухгалтерия Минобороны должна начать выплаты мобилизованным за ноябрь, а до 25 декабря выплатить им предновогоднее денежное довольствие за декабрь, - написал в своем telegram-канале Максим Иванов.

Напомним, что недавно стало известно о еще одном случае смерти мобилизованного из Еланского гарнизона.