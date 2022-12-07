Заведующая кафедрой и профессор из УрГАУ вошла в число лучших преподавателей высшей школы Среднего Урала

Елена Шацких удостоена премии губернатора Свердловской области. Фото: пресс-служба УрГАУ

Профессор и заведующая кафедры зооинженерии из УрГАУ удостоена премии губернатора Свердловской области. Елена Шацких вошла в число лучших преподавателей высшей школы Среднего Урала.

В этом году 13 преподавателей поощрены по четырем номинациям: «Профессор года», «Доцент года», «Преподаватель года», «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области». Награды получают те преподаватели, что внесли большой вклад в укрепление престижа свердловских учреждений.

Едена Шацких в уральском университете преподает такие предметы как - «Разведение животных», «Физиология питания животных», «Комбикорма и кормовые добавки в животноводстве». А также является основателем научной школы.

- Благодарю администрацию Свердловской области за высокую оценку нашей работы, что побуждает к новым внедрениям в научно-практическую деятельность отечественного животноводства – прокомментировала свои достижения Шацких.