Житель Ямала через суд выселился из аварийного жилья

Суд постановил выдать мужчине квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель села Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа много лет проживает в доме, который в 2018 году признали аварийным. При этом местные власти вопрос с переездом никак не решали.

После обследования оказалось, что износ строения составил 84 %, но в нем продолжали проживать люди.

В итоге мужчина отправился в прокуратуру, специалисты которой обратились в суд. Суд встал на сторону местного жителя, обязав чиновников дать мужчине квартиру во внеочередном порядке. Об этом пишет издание «Ямал 1».