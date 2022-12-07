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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:04

Житель Ямала через суд выселился из аварийного жилья

Чиновники не торопились переселить мужчину
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суд постановил выдать мужчине квартиру

Суд постановил выдать мужчине квартиру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель села Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа много лет проживает в доме, который в 2018 году признали аварийным. При этом местные власти вопрос с переездом никак не решали.

После обследования оказалось, что износ строения составил 84 %, но в нем продолжали проживать люди.

В итоге мужчина отправился в прокуратуру, специалисты которой обратились в суд. Суд встал на сторону местного жителя, обязав чиновников дать мужчине квартиру во внеочередном порядке. Об этом пишет издание «Ямал 1».