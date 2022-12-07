В Екатеринбурге пьяный сотрудник автосервиса угнал тягач, чтобы добраться до дома

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пьяный сотрудник автосервиса угнал чужой тягач, чтобы добраться до дома. Так он объяснил свой поступок сотрудникам ГИБДД, когда его рано утром 5 декабря задержали на улице Рябинина после непродолжительной погони.

- При несении службы сотрудники ДПС пытались остановить грузовую автомашину DAF, водитель которой начинал движение на светофорах с пробуксовкой и продолжал движение, двигаясь из стороны в сторону, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - Полицейские приняли решение об остановке транспортного средства для проверки документов, но водитель проигнорировал требования сотрудников полиции, сотрудники ДПС начали преследование.

Медосвительствование показало, что 37-летний мужчина был пьян. Кроме того, у него не оказалось прав. Госавтоинспекторы выяснили, что сотрудник автосервиса их никогда и не получал, а совсем недавно, при этом, уже был замечен пьяным за рулем.

Мужчину доставили в полицию, где на него составили несколько протоколов. В том числе, ему придется нести ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции, за отсутствие страхового полиса, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.