В Екатеринбурге эвакуировали рынок

Из здания вывели посетителей и сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 7 декабря, эвакуировали рынок. По словам очевидцев, посетителей и сотрудников вывели из «Таганского ряда». Однако там «КП-Екатеринбург» информацию об этом опровергли. Оказалось, что эвакуации проходила в соседнем здании - в ТЦ «Пекин».

- Была учебная пожарная эвакуация по графику, наша внутренняя, - рассказал «КП-Екатеринбург» управляющий ТЦ «Пекин».

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Европа». По словам читателей «КП-Екатеринбург», сотрудников и посетителей вывели на улицу из-за анонимного звонка о минировании.