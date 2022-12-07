Уралец чуть не лишился трактора из-за долгов

Приставы выяснили, что мужчина владеет мотоциклом ИМЗ и трактором МТЗ-82. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Житель Слободотуринского района чуть не лишился трактора из-за долга налоговой в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства. Однако никаких действий для погашения долга не предпринимал, - говорится в сообщении.

Приставы выяснили, что мужчина владеет мотоциклом ИМЗ и трактором МТЗ-82. Однако во время рейда байк не нашли. Зато приставы заметили трактор. Сотрудники составили акт описи и ареста. Мужчине вручили квитанции на оплату задолженности.

В тот же день мужчина погасил долг в полном объеме. Арест с имущества сняли. Исполнительное производство окончено.

Ранее в Екатеринбурге мужчина, работающий сомелье в элитном заведении, лишился Hyundai Elantra. Он задолжал другому физлицу 209 тысяч рублей.