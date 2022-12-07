Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа»

Мэрия Серова сообщила о двух погибших на СВО уральцах. 38-летний Александр Трохов и 28-летний Александр Дементьев были мобилизованы 29 сентября. 23 ноября они погибли во время несения воинской службы. До дня призыва они оба работали на Надеждинском металлургическом заводе.

По данным администрации города, Александр Трохов был также участником боевых действий в Чеченской Республике, за что имеет боевую награду.

- Свободное время любил проводить с семьей, был любящим сыном, мужем и отцом. У Александра остались дочка и сын, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа». - Прощание с Александром состоится 7 декабря в 12:00 в МАУ Центр досуга «Родина».

Александр Дементьев, по данным мэрии, ранее служил в Мотострелковых войсках в звании младшего сержанта. Родные и близкие отзываются о нем, как о добром, отзывчивом, любящим и заботливом сыне, муже, отце и друге. Прощание с Александром состоится в поселке Сосьва 8 декабря в 13:00.