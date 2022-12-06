Глава Свердловской области поручил поддержать инвесторов в регионе

Евгений Куйвашев поручил местным чиновникам привлечь инвесторов в регион Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил местным чиновникам привлечь инвесторов в регион. Такое решение глава области принял по итогам заседания инвестиционного комитета. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- В текущих условиях планомерная, системная работа по привлечению инвестиций, оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг бизнесу имеет важнейшее значение. Это одно из ключевых условий укрепления экономики, перехода к импортонезависимости, - пояснил губернатор.

В числе поручений обеспечение постоянный контроль за обновлением инвестиционной карты региона и разработка ее удобного интерфейса. Такая карта позволяет узнавать актуальную информацию о доступной инфраструктуре для размещения объектов для потенциальных инвесторов.

На заседании также обсудили обеспечение Сысертского и Арамильского городских округов газоснабжением и водой для реализации будущих инвестиционных проектов.