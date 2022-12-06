Сотрудница ЕКПЦ победила во всероссийском конкурсе медсестер-руководителей

Светлана Плечинта стала победителем всероссийского конкурса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сотрудница Екатеринбургского клинического городского перинатального центра победила во всероссийском конкурсе медсестер.Светлана Плечинта стала победителем состязания «Кадровый резерв медсестер-руководителей — 2022». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Главные задачи состязания – обретение нового опыта, поиск подходов и повышение престижа профессии. 48 конкурсантов продемонстрировали проект, разработанный при помощи своего коллектива. Плечинта рассказала о повышении качества работы за счет коммуникации среднего медицинского персонала.

- Главные цели введенных преобразований — повышение безопасности пребывания в медучреждении беременных женщин, мам и их детей. Развитие рабочей коммуникации среди медиков позволяет систематизировать процесс оказания помощи, когда каждый знает, что, где и когда ему делать, - рассказала Светлана Плечинта.

Ежегодно в ЕКПЦ рождаются больше 10 тысяч малышей. А в роддомах работают специалисты, помогающие мама с первым уходом за новорожденным.