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НовостиОбщество6 декабря 2022 18:05

Сотрудница ЕКПЦ победила во всероссийском конкурсе медсестер-руководителей

Свердловчанка обошла 48 конкурентов
Дарья ЧИПУРИНА
Светлана Плечинта стала победителем всероссийского конкурса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Светлана Плечинта стала победителем всероссийского конкурса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сотрудница Екатеринбургского клинического городского перинатального центра победила во всероссийском конкурсе медсестер.Светлана Плечинта стала победителем состязания «Кадровый резерв медсестер-руководителей — 2022». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Главные задачи состязания – обретение нового опыта, поиск подходов и повышение престижа профессии. 48 конкурсантов продемонстрировали проект, разработанный при помощи своего коллектива. Плечинта рассказала о повышении качества работы за счет коммуникации среднего медицинского персонала.

- Главные цели введенных преобразований — повышение безопасности пребывания в медучреждении беременных женщин, мам и их детей. Развитие рабочей коммуникации среди медиков позволяет систематизировать процесс оказания помощи, когда каждый знает, что, где и когда ему делать, - рассказала Светлана Плечинта.

Ежегодно в ЕКПЦ рождаются больше 10 тысяч малышей. А в роддомах работают специалисты, помогающие мама с первым уходом за новорожденным.