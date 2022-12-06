УБРиР открывает в Екатеринбурге офис нового формата

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Екатеринбурге новый офис для частных клиентов. Он располагается по адресу ул. Московская, д.190. Новое отделение будет работать в смарт-формате: без касс, но с банкоматами и отдельной комнатой для совершения сделок с крупными суммами.

«Мы развиваем онлайн-каналы обслуживания и активно призываем наших клиентов оформлять продукты банка через мобильное приложение, интернет-банк или банкоматы. Вместе с тем, мы понимаем, что есть большая часть людей, которым по-прежнему привычно приходить для решения своих финансовых задач именно в офис. Исходя из этих знаний о клиентах, появился такой вид офисов, который работает в синергии с нашими дистанционными каналами обслуживания», - рассказал Денис Бабушкин, управляющий директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР.

Для крупных операций в новом офисе есть отдельная комната с банкоматом и счетчиком банкнот. Менеджеры в отделении проводят консультации с клиентами о том, как им осуществлять привычные банковские операции, но по-другому - через ATM или в онлайн-банке. При этом если в смарт-офисе клиенту необходимо получить, например, крупную сумму наличными, он может обратиться в ближайший флагманский офис с кассой для проведения своей операции. Карту отделений всегда можно посмотреть в мобильном приложении УБРиР.

«В банке в целом с начала года растет активная база клиентов. В Екатеринбурге в ноябре в сравнении с началом года количество пользователей наших услуг стало на 10 % больше, или на 17 700 клиентов соответственно. Мы активно развиваем нашу офисную сеть и открываем новые отделения в оптимальных по трафику местах», - отметил Денис Бабушкин.

Добавим, что новый офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 17:00.