На благоустройство набережной в Талице выделили 50 миллионов рублей

Проект охватывает три уровня городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

На благоустройство набережной в Талице выделили еще 50 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Деньги позволят завершить первый этап благоустройства общественного пространства под названием «Парк времен» и открыть его уже в этом году, - говорится в сообщении.

Проект охватывает три уровня городского пруда. Концепция завязана на историческом пути Талицы. Подрядчик должен проложить тротуар сквозь зоны территории и объединить их.

В зоне, символизирующей настоящее время, расположат спортивные и детские площадки, амфитеатр, сцену, точки быстрого питания и торговли. Зона будущего будет оформлена в пиксельной раскладке. Там разместят узоры в серых тонах, напоминающие о веке цифровизации.

В 2022 году Талице выделили 75,3 миллиона рублей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее в Екатеринбурге мэр Алексей Орлов утвердил проект по благоустройству набережной реки Исеть. Речь идет об участке улицы Щорса до переулка Базового.