В Нижнем Тагиле проверили центр профподготовки ОВД

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Центр профподготовки ОВД в Нижнем Тагиле проверил замначальника ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Сергей Ремезков. Именно здесь будущие полицейские проходят курс молодого бойца.

- Он ознакомился с состоянием дел в ЦПП, посмотрел в каких условиях обучаются и проживают курсанты, посетил занятия по криминалистике, физической и боевой практике и тир, - рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Также Сергей Ремезков встретился с сотрудниками полиции гарнизона Нижнего Тагила, стаж службы которых составляет менее одного года и спросил их в чем нужна поддержка главка. После этого прошла церемония награждения наиболее отличившихся в борьбе с преступностью сотрудников.

По словам Валерия Горелых, вскоре Сергей Ремезков планирует посетить и другие отделы полиции гарнизона.