В Краснотурьинске перед судом по делу мигрантов предстанет экс-полицейский

Бывшую сотрудницу полиции обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая начальница отделения по вопросам миграции МО МВД России «Краснотурьинский» предстанет перед судом по делу о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в отделение по вопросам миграции был доставлен иностранный гражданин – уроженец ближнего зарубежья, осуществлявший трудовую деятельность по ремонту кровли дома без патента на работу и обнаруженный на месте выполнения работ, - говорится в сообщении.

Начальница вынесла постановление о привлечении мигранта к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10. КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным лицом трудовой деятельности в РФ). Женщина знала, что работодателем иностранца является местный житель. Она позвонила ему и потребовала явиться в отделение. Мужчина отказался.

Тогда обвиняемая потребовала кого-то другого вместо себя для заведомо неправомерного привлечения к административной ответственности. Работодатель отправил в полицию другого человека, а начальница отделения по вопросам миграции, чтобы искусственно завысить показатели своей работы в марте 2021 года внесла в протокол об административном правонарушении заведомо ложные сведения.

Следственный комитет Свердловской области сообщает, что экс-начальницу отделения полиции обвиняют по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

- Выявили и изобличили должностное лицо, нарушившее действующее законодательство нашей страны, сыщики регионального ФСБ. С 11 августа 2022 года данная гражданка больше не является сотрудником системы МВД, она уволена, - добавил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.