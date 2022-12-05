В Екатеринбург привезли больше четырех тонн какао-бобов

В Екатеринбург прибыли 4,7 тонн какао-бобов Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбург прибыли 4,7 тонн какао-бобов. 3 декабря они поступили на АО «СиАйТи Терминал». Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Госсельхознадзора.

- Продукция поступила автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата, удостоверяющего соответствие подкарантинной продукции требованиям страны-импортера, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Всю партию проверили на карантинных вредителей. Провели досмотр образцов и их экспертизу, и исследования. В результате чего в какао-бобах не нашли нарушений.

В конце ноября Россельхознадзор запретил ввоз в Свердловскую область зараженных семян базилика сорта «Лимонные дольки» из Германии. В пакетиках с ними нашли опасный сорняк, являющийся переносчиком ряда вирусных заболеваний и паразитом для растений. В регион не пропустили 300 пакетов зараженных семян базилика.