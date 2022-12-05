В Екатеринбурге стартовал инклюзивный фестиваль

Фестиваль открыла музыкально-литературная встреча «Речевик-place». Фото: Департамент информационной политики

В Екатеринбурге стартовал третий сезон Международного инклюзивного фестиваля имени Пушкина. Начался он с литературного вечера «Речевик-place» в «Синара Центре». Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фестиваль ежегодно проходит при поддержке правительства. Этот сезон будет длится до июня 2023 года. В мероприятии примут участие люди с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями.

- Каждый раз мы отмечаем, что у нас на Урале атмосфера доброго и внимательного отношения не просто присутствует, а начинает заряжать представителей других городов и стран, – отметил основатель АНО «Ген гуманизма» Евгения Петухова.

В рамках проекта также пройдут мастер-классы по художественному чтению и ораторскому мастерству, специальные спектакли для зрителей с ограниченными возможностями.