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НовостиОбщество5 декабря 2022 17:40

В Екатеринбурге в Neboplaza открылся новый фуд-корт с несколькими кухнями мира

Там расположили три гастрономические зоны
Дарья ЧИПУРИНА
Меню для проекта разработал известный шеф-повар Шакир Юлдашев. Фото: «Кейтеринбург»

Меню для проекта разработал известный шеф-повар Шакир Юлдашев. Фото: «Кейтеринбург»

В Екатеринбурге открылся еще один фуд-маркет. В бизнес-центре Neboplaza, где «Сбербанк» арендовал все офисы, появилась новая гастрономическая площадка. Меню для проекта разработал известный шеф-повар Шакир Юлдашев.

- Фуд-корт расположен на первом этаже бизнес-центра. Из помещения с панорамными окнами открывается отличный вид на город. Здесь смогут пообедать не только сотрудники Сбербанка, но и любой желающий. Вход в кафе расположен со стороны улицы Розы Люксембург, - рассказали в пресс-службе федерального оператора питания «Кейтеринбург».

Кроме корпоративной столовой в пространстве разместили еще три гастрономические зоны. Среди них зона Франции, где подают десерты собственного производства, зона Италии, где планируют выпекать несколько видов пиццы и зона Азии, там будут подавать различные блюда: от шаурмы до вока. Стоимость бизнес-ланчей будет не больше 200 рублей.

Фото: «Кейтеринбург»

Фото: «Кейтеринбург»

Пока заведение работает в техническом режиме с восьми утра до пяти вечера. Для всех желающих фуд-корт откроет свои двери в середине декабря.