У жительницы Краснотуринска с карты пропало больше 260 тысяч рублей

Для решения проблемы женщина обратилась в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жительницы Краснотуринска пропало больше 260 тысяч рублей с карты. Для решения проблемы женщина обратилась в местный суд. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В феврале 2021 года Надежда заметила, что с ее банковской карты произошло списание денег. Женщина это заметила и позвонила в банк для того, чтобы там заблокировали ее карту. Пока она разговаривала с сотрудниками по телефону, с карты уже списали все деньги, а именно 262 тысячи рублей. Свердловчанка уверяет, что карту и ее данные никому не передавала. После этого она направила претензию.

- При рассмотрении заявления финансовый уполномоченный установил, что права потребителя были нарушены по двум переводам, совершенным банком после получения от Надежды сообщения о необходимости блокирования банковских карт и счетов. Решением финансового уполномоченного в ее пользу с банка была взыскана сумма в размере 64 800 рублей, - рассказали в пресс-службе суда.

Эти деньги женщине выплатили. Однако она все же обратилась с иском в городской суд, где сочли списания с карты виной самой носительницы. Суд удовлетворил требования истца частично. Банк заплатил моральную компенсацию и штраф больше 36 тысяч.

Но и тогда Надежда не остановилась и обратилась в Свердловский областной суд. Там дело оставили без изменений.