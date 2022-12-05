В Нижневартовске расселяют жителей пострадавшего от хлопка газа дома

Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы. Фото: Администрация Нижневартовска

Власти ХМАО расселяют жителей пострадавшей от хлопка газа пятиэтажки. Сейчас в доме никто не проживает, в строении отключили газ, воду и электроэнергию. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Теперь специалистам предстоит разобрать завалы, провести исследования, чтобы ответить на вопрос - можно ли использовать для проживания дом.

Глава региона Наталья Комарова подтвердила, что жители пострадавшего дома не останутся на улице. Для их расселения используют весь жилой фонд. Предназначенный для временного проживания.

После хлопка погибли 7 человек, еще двое могут находиться под завалами. Основная версия ЧП - разгерметизация газового баллона. Пострадавшим выплатят единовременную помощь - 100 тысяч рублей на семью. При наличии травм сумма будет варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей.