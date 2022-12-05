В Екатеринбурге продают дорогую квартиру со статуэткой петуха

Общая площадь дорогой квартиры составляет 350 квадратных метров. Фото: УПН

В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажную квартиру со статуэткой петуха в спальне. Стоит такой жилье в доме № 77 по улице Московской 75 миллионов рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Уральскую палату недвижимости.

В стоимость входит сама квартира, а также мебель, домашняя техника и машиноместо. Фото: УПН

Общая площадь дорогой квартиры составляет 350 квадратных метров, из которых 250 «квадратов» - жилая площадь. Квартира расположена на 25-м и 26-м этажах в ЖК «Москва», на пересечении улиц Московской и Куйбышева.

Коммунальные платежи в такой квартире составляют всего 7 тысяч рублей плюс оплата по показаниям счетчиков. Фото: УПН

В стоимость входит сама квартира, а также мебель, домашняя техника и машиноместо площадью 30 квадратных метров.

В квартире есть просторная ванная комната. Фото: УПН

Интересно, что коммунальные платежи в такой квартире составляют всего 7 тысяч рублей плюс оплата по показаниям счетчиков.

Квартира расположена на 25 и 26 этажах в ЖК «Москва» на пересечении улиц Московская и Куйбышева. Фото: УПН