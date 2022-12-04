В Нижнем Тагиле спасли мужчину, который едва не замерз насмерть в сугробе

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле жители дома на улице Верхней Черепанова услышали крики за окном около шести часов утра. Как оказалось, на помощь звал мужчина, который упал в сугроб и не мог выбраться самостоятельно. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Нижний Тагил».

- Мужчина кричал: «Помогите! Люди, пожалуйста, помогите!» Спросонья я решила, что мне это приснилось или показалось, но, этот отчаянный крик повторился вновь. Я разбудила мужа, вместе мы открыли окно и стали думать в какой стороне пострадавший. Муж моментально выдвинулся на его поиски. Люди проходили мимо круглосуточного магазина, они слышали эти крики, но решили проигнорировать их, - рассказывает очевидица сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Как оказалось, пострадавший был недалеко от круглосуточного магазина. Мужчину нашли в сугробе, его занесло снегом. Как оказалось, он уснул на улице после употребления алкоголя. Сообщается, что очевидец вызвал попавшему в беду мужчине скорую помощь. По словам автора сообщения, медики предрекли замерзшему мужчине ампутацию.