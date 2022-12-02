Старинный особняк в центре Екатеринбурга передали ветеранам

Алексей Орлов передал ключи от нового здания совету ветеранов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга передал ключи от старинного особняка на 8 марта городскому совету ветеранов. Усадьба Рязанова площадью 300 метров теперь в пользовании организации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

До этого здание было отремонтировано. Его оборудовали помещение всем необходимым. Бывшее помещение, принадлежавшее организации, могло вместить в себя только 25 человек, теперь уже 150. Также поблизости находятся остановки всех видов транспорта, включая метро.

- Теперь вы сможете собираться на новой площадке, проводить здесь мероприятия и общаться с молодёжью. В активе Совета – люди, которые внесли серьезный вклад в развитие Екатеринбурга, навсегда вписав свои имена в историю столицы Урала. Искренне поздравляю вас с новосельем, - обратился к совету Алексей Орлов.

Также во время торжественной церемонии мэр города передал совету памятный подарок – картину с видами Екатеринбурга.