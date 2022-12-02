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НовостиОбщество2 декабря 2022 16:51

В больнице Красноуфимска произошло многочисленное пополнение штата

В учреждение пришли больше 30 новых сотрудников
Дарья ЧИПУРИНА
За один день коллектив районной больницы пополнился больше чем на 30 человек

За один день коллектив районной больницы пополнился больше чем на 30 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллектив районной больницы в Красноуфимске стал больше. За один день он пополнился больше чем на 30 человек. Туда устроились медицинские сестры, акушерки, фельдшера и врачи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В участковой службе к приему пациентов присоединились три фельдшера, центр амбулаторной онкологической помощи возглавил опытный врач-онколог, в женскую консультацию принят медицинский психолог. Кроме того, кадровый состав поликлиники укрепили молодые узкие специалисты — оториноларинголог и уролог.

- Мы рады всем новым врачам и медицинским сестрам. Особенно приятно, что все специалисты — выпускники уральской школы медицины, они получили образование в лучших учебных заведениях Свердловской области, - рассказал заместитель главного врача Красноуфимской РБ по амбулаторно-поликлинической службе Надежда Кислякова.

Ранее такое же крупное пополнение кадров произошло в Серовской городской больнице. Больше трех десятков сотрудников пришли в коллектив.