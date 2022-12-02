В больнице Красноуфимска произошло многочисленное пополнение штата

За один день коллектив районной больницы пополнился больше чем на 30 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллектив районной больницы в Красноуфимске стал больше. За один день он пополнился больше чем на 30 человек. Туда устроились медицинские сестры, акушерки, фельдшера и врачи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В участковой службе к приему пациентов присоединились три фельдшера, центр амбулаторной онкологической помощи возглавил опытный врач-онколог, в женскую консультацию принят медицинский психолог. Кроме того, кадровый состав поликлиники укрепили молодые узкие специалисты — оториноларинголог и уролог.

- Мы рады всем новым врачам и медицинским сестрам. Особенно приятно, что все специалисты — выпускники уральской школы медицины, они получили образование в лучших учебных заведениях Свердловской области, - рассказал заместитель главного врача Красноуфимской РБ по амбулаторно-поликлинической службе Надежда Кислякова.

Ранее такое же крупное пополнение кадров произошло в Серовской городской больнице. Больше трех десятков сотрудников пришли в коллектив.