Врач из Екатеринбурга раскрыл секрет успешной реабилитации

Владимир Булакин много лет работает в Центральной городской клинической больнице №3. Фото: пресс-служба больницы

Для качественной реабилитации требуется опытный инструктор, владеющий всеми современными восстановительными методиками с доказанным эффектом, учитывающих локализацию поражения и наличие сопутствующих заболеваний. Об этом рассказал инструктор лечебной физкультуре Отделения медицинской реабилитации Центральной городской клинической больницы №3 Владимир Булакин.

- На начальном этапе я смотрю физические параметры пациента, его возможности, мобильность суставов, какие группы мышц забиты и не реагируют, провожу дополнительные тесты. В процессе выстраивается план физических нагрузок, упражнения выполняются так, чтобы идти к намеченным целям постепенно, – рассказывает Владимир Буланкин.

Восстановительный эффект зависит и от продолжительности реабилитации, ее курсов. Так в стационаре ЦГКБ №3 организованы три восстановительных этапа: круглосуточный стационар, дневной стационар и амбулаторный прием. Все эти этапы пациент проводит в одном здании стационара под наблюдением мультидисциплинарной команды неврологов, инструкторов ЛФК, логопедов, эрготерапевтов.

Одним из главных слагаемых успеха реабилитации Владимир Буланкин считает мотивацию самого пациента.

После курсов реабилитации специалист подчеркивает важность выполнения упражнений в домашних условиях. Для укрепления здоровья и поддержки физической активности, даже среди людей с инвалидностью необходимо выполнять специальную гимнастику, больше двигаться.