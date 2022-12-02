Колонна полицейских автомобилей промчалась по Екатеринбургу

Автомобили полиции заметили на улицах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером, 1 декабря, проехала колонна полицейских автомобилей с включенными сиренами. Так, например, о передвижении колонны ППС и ДПС «КП-Екатеринбург» сообщили читатели, проживающие по улицам Репина и Металлургов.

О том, что произошло, рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По его словам, силовики проводили плановую тренировку по отработке различного рода ЧС. Органы внутренних дел, в частности, успешно отработали реакцию служб и ведомств на сигналы от уральцев.

— Оснований для беспокойства и уж тем более панического настроения нет. Органы внутренних дел проводят плановую тренировку по действиям при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций, в рамках которой отрабатываются навыки взаимодействия служб и ведомств по оперативному реагированию на сигналы граждан, — пояснил полковник Горелых.