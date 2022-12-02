В Свердловской области с 1 января участковым будут доплачивать по 10 тысяч рублей

Деньги будут начисляться в качестве меры соцподдержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 января сотрудникам полиции ежемесячно будут доплачивать по 10 тысяч рублей. Об этом пишет ЕАН. По данным издания, решение об этом приняли региональные власти, решение вступит в силу 1 января 2023 года.

Также в издании сообщают, что деньги выделят из регионального бюджета, после получения реестра сотрудников от ГУ МВД РФ по Свердловской области. Начисляться они будут от Министерства социальной политики, в качестве меры соцподдержки. При этом никаких заявлений подавать на выплату будет не нужно.

По 10 тысяч, по данным ЕАН, будут получать начальники отделов, заместители начальников отделов, начальники отделений, старший участковые уполномоченные, обычные участковые и их помощники.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области.