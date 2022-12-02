В этом году открытие городка пройдет без салюта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже во всю идет подготовка к новогодним праздникам. На этой неделе начнут завозить лед ля городка. Кроме того, власти уже задумались о новогодней программе для жителей и гостей Екатеринбурга. О подготовке к городскому Новому году на брифинге рассказал начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

- Неправильно не проводить никаких мероприятий. Ранее уже был озвучен отказ от фейерверка, развлекательных форм. Тем не менее, для детей в ледовом городке будет представление. Оно подразумевает в себе интерактивы, рассказы об истории нашего города. Подчеркнем, что это не шоу, не спектакль, а именно представление. Также по проекту мы планируем озвучивать как можно больше исторических фактов о нашем городе, - рассказал Илья Марков.

Представление для детей будет проходить дважды в день, после 14:00 и до 17:00 в течение новогодних каникул. А именно, до 10 января.

Открытие ледового городка состоится, 30 декабря, в 17:00. В этом году он посвящен 300-летию Екатеринбурга. Поэтому, часть объектов будет напрямую связана с историей нашего города.