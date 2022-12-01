Сотрудница тавдинской колонии спасла замерзавшую в лесу женщину

Сотрудница обнаружила замерзающую женщину и на себе доставила ее к железнодорожному вокзалу. Фото: ГУФСИН по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница тавдинской исправительной колонии № 24 спасла замерзающую в лесу женщину. Прапорщик Елена Яковлева шла на работу, когда услышала крик из лесополосы в районе железнодорожного переезда.

- Она сообщила по телефону о происходящем своему супругу и начала обследовать лесополосу. Отыскать чьи-либо следы в темноте и частом кустарнике было практически невозможно, но Елена не прекращала поиски. Вскоре сотрудница обнаружила замерзающую женщину и на себе доставила ее к железнодорожному вокзалу, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Подоспевший к этому времени супруг принес пострадавшей теплые вещи и вызвал бригаду скорой помощи. Вскоре за ней приехали родные из Ирбита и забрали ее домой.