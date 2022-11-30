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НовостиНедвижимость30 ноября 2022 13:35

Под Нижним Тагилом построили новую плотину

Она появилась на Исинском пруду
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Работы на плотине велись летом и осенью 2022 года. Фото: издание TagilCity.ru

Работы на плотине велись летом и осенью 2022 года. Фото: издание TagilCity.ru

Под Нижним Тагилом на Исинском пруду, где ранее прорвало старую плотину, появилась новая. Восстановительные работы на берегу, который оказался разрушен из-за прошлогоднего наводнения, начались летом этого года и продолжились осенью. Для этого пришлось спустить почти всю воду. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На месте прорыва установили бетонную конструкцию длиной 24 метра и 7 метров высотой. Откосы засыпали щебнем и скальной породой, а с другой стороны отсыпали черноземом и засеяли травой.

Также проведена реконструкция основного водосбора пруда, где установлен небольшой мост. Здесь установили подпорки и укрепили их бетоном, а также установили новое ограждение.