Центр Нижнего Тагила перекроют ради строительства ледового городка

Тему новогоднего оформления посвятили героям российских и советских мультфильмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле центральные улицы перекроют из-за строительства ледового городка. Участок от проспекта Строителей, 6, до Пархоменко, 1а, закроют уже 3 декабря, ограничения будут действовать до 31 января 2023 года.

- Тему новогоднего оформления посвятили героям российских и советских мультфильмов. На Театральной площади установят скульптуры Алеши Поповича, Буратино, Кота в сапогах, Винни-Пуха, Кота Леопольда и других, - рассказывают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также на главной площади установят 18-метровую ель и зальют каток площадью 720 «квадратов». Пространство вокруг накроет восьмиметровый светодиодный шатер.

- Муниципальный контракт на 11,4 миллиона находится в стадии заключения. В соответствии с техническим заданием приемка-сдача готового объекта состоится 25 декабря 2022 года, - добавили в администрации.