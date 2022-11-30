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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:19

Центр Нижнего Тагила перекроют ради строительства ледового городка

Ограничения будут действовать до 31 января 2023 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Тему новогоднего оформления посвятили героям российских и советских мультфильмов

Тему новогоднего оформления посвятили героям российских и советских мультфильмов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле центральные улицы перекроют из-за строительства ледового городка. Участок от проспекта Строителей, 6, до Пархоменко, 1а, закроют уже 3 декабря, ограничения будут действовать до 31 января 2023 года.

- Тему новогоднего оформления посвятили героям российских и советских мультфильмов. На Театральной площади установят скульптуры Алеши Поповича, Буратино, Кота в сапогах, Винни-Пуха, Кота Леопольда и других, - рассказывают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также на главной площади установят 18-метровую ель и зальют каток площадью 720 «квадратов». Пространство вокруг накроет восьмиметровый светодиодный шатер.

- Муниципальный контракт на 11,4 миллиона находится в стадии заключения. В соответствии с техническим заданием приемка-сдача готового объекта состоится 25 декабря 2022 года, - добавили в администрации.