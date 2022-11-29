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НовостиОбщество29 ноября 2022 17:17

Фильмы екатеринбургской кинокомпании покажут в крупных городах страны

Картины уральцев покажут Красноярске, Иркутске и других городах
Дарья ЧИПУРИНА
Кинокомпания будет участвовать в нескольких фестивалях. Фото: социальные сети Red Pepper Film

Кинокомпания будет участвовать в нескольких фестивалях. Фото: социальные сети Red Pepper Film

Проекты уральской кинокомпании Red Pepper Film попадут на экраны крупных городов России. Участие в различных фестивалях анонсировали в социальных сетях проекта.

В ближайшие несколько дней команда покажет свои фильмы в Красноярске, Архангельске, Иркутске и других городах страны.

1 декабря в Красноярске и Иркутске на фестивале Moscow shorts. Там пройдет показ фильма «Карантин» и музыкального клипа «Пообещай».

Уже 2 декабря покажут фильм «Далекие близкие» в Архангельске в рамках кинофестиваля Arctic open.

- На фестивале «Arctic open», наш режиссер Иван Соснин представит показ полнометражного фильма «Далекие близкие». На фестивале будет возможность задать нашему режиссеру интересующие вопросы и просто пообщаться, - сообщают в социальных сетях проекта.

Также 6 декабря команда поучаствует в фестивале «Золотой ворон». Он пройдет в Анадыре. Уральцы покажут свои картины «Далекие близкие» и «Невесомость».