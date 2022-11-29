На Урале суд обязал ИК-8 отремонтировать столовую и баню для осужденных

Прокурор обратился в Серовский районный суд с иском к ФКУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура весной 2022 года проверила ИК-8 в Гаринском районе. Сотрудники ведомства обнаружили, что в столовой для осужденных, отбывающих наказание в условиях строгого режима, были частично разрушены покрытие пола и отделка стен, из-за чего невозможно было проводить ежедневную влажную уборку. Кроме того, пол оказался разрушен и в моечном зале бани для осужденных, отбывающих наказание в колонии общего режима. А в помывочной и вовсе на скамьях нашли грибок.

- Руководству колонии направлялось представление об устранении выявленных нарушений, однако до сих пор они не устранены, - рассказали в Свердловском областном суде. - Прокурор обратился в Серовский районный суд с иском к ФКУ «Исправительная колония № 8» России по Свердловской области о возложении обязанности по устранению недостатков.

Суд дал на устранение нарушений полгода, а также в случае недостаточности у ИК-8 средств возложить на ФСИН РФ субсидиарную ответственность за выполнение обязательств.

ИК-8, ФСИН РФ и ГУФСИН России по Свердловской области подали апелляцию. Первые утверждали, что им нужно финансирование, а вторые и третьи - что у них нет обязанностей финансирования колонии и все вопросы необходимо адресовать Министерству финансов России.

Однако Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.