В Нижнем Тагиле во время пожара в девятиэтажке погиб 35-летний мужчина

Фото: группа «ВКонтакте» «ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО»

В Нижнем Тагиле ранним утром 26 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме на Володарского, 5. Пламя разгорелось в одной из квартир.

- По предварительным данным, ночью на кухне мужчина вместе с другом распивал алкогольные напитки. Друг почувствовал запах дыма, вышел в коридор посмотреть, что случилось. Увидел, как горит дверной косяк на входе в гостиную комнату, - рассказали в группе «ВКонтакте» «ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО».

Мужчина смог выбежать из квартиры и сообщить соседям о пожаре. Пять жильцов дома эвакуировались до прибытия пожарных. Хозяин квартиры же, где уже бушевало пламя, выбраться не смог. Тело 35-летнего тагильчанина обнаружили во время тушения пожара.

По предварительным данным, владелец квартиры самовольно подключился к электроснабжению, так как его отключили за неуплату, что могло привести к замыканию проводки.

В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и восемь человек личного состава дежурных караулов. Сейчас дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства происшествия выясняются.