В Свердловской области за сутки выявлено 297 случаев COVID-19

За сутки госпитализированы 11 жителей региона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным на 27 ноября, в Свердловской области за сутки было выявлено 297 случаев COVID-19. Об этом сообщается в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
- Летальных исходов не зафиксировано, - говорится в статистике.
За сутки госпитализированы 11 жителей региона. Выздоровели 290 пациентов.
На территории России COVID-19 заразились 5918 человек. Зарегистрирован 51 летальный исход.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирус был выявлен у 553210 жителей. Летальных исходов было зарегистрировано 10881 случай.