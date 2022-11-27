В Свердловской области за сутки выявлено 297 случаев COVID-19

За сутки госпитализированы 11 жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 27 ноября, в Свердловской области за сутки было выявлено 297 случаев COVID-19. Об этом сообщается в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

- Летальных исходов не зафиксировано, - говорится в статистике.

За сутки госпитализированы 11 жителей региона. Выздоровели 290 пациентов.

На территории России COVID-19 заразились 5918 человек. Зарегистрирован 51 летальный исход.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирус был выявлен у 553210 жителей. Летальных исходов было зарегистрировано 10881 случай.