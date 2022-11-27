К платформе присоединились более десяти муниципальных областных телеканалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане смогут бесплатно смотреть местные телеканалы в пакете цифрового ТВ. В рамках пилотного проекта Российской телевизионной и радиовещательной сети будет создана специальная платформа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Любой житель области, принимающий 20 бесплатных цифровых каналов и имеющий подключение к сети Интернет, сможет увидеть программы телевидения, например, Богдановича или Каменска-Уральского, - рассказали в пресс-службе.

Жители Свердловской области смогут подключиться к платформе в начале 2023 года. Сейчас к ней присоединились более десятка муниципальных телеканалов Свердловской области.

- Чтобы переключиться на местные телеканалы, владельцам телевизоров с поддержкой стандарта HbbTV и с подключением к интернету достаточно будет выбрать в перечне телеканалов 999-й сервисный канал и нажать на раздел «Местное ТВ», - уточнили в пресс-службе.