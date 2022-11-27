В Нижнем Тагиле родились 19 двойняшек в 2022 году

По словам главы города, развитие дошкольного сектора стало одной из главных мер комплексной программы поддержки семей

В 2022 году Нижнем Тагиле на свет появилось 2 876 младенцев, 19 из них – двойняшки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города Владислав Пинаев рассказал, что развитие в городе дошкольного сектора является одной из главных мер комплексной программы поддержки семей.

- После капитального ремонта снова открылись ясли № 10 по улице Оплетина, 5. В следующем году завершится ремонт детского сада-яслей № 20 на улице Карла Маркса. Готовы проекты на строительство пяти детских садов в общей сложности на 1050 мест,- добавил глава города, - поделился планами глава города.

В День матери мэр Нижнего Тагила посетил перинатальный центр Демидовской городской больницы и поздравил мам новорожденных.

- Ваша любовь и забота сопровождают детей с первой минуты жизни. Именно вы поддерживаете нас, дарите теплоту, которая вдохновляет преодолевать трудности, делать добрые дела и заботиться о ближних, - обратился к прекрасным представительницам женского пола Владислав Пинаев.