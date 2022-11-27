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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:20

В Нижнем Тагиле родились 19 двойняшек в 2022 году

Всего за год в Перинатальном центре на свет появилось 2 876 младенцев
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
По словам главы города, развитие дошкольного сектора стало одной из главных мер комплексной программы поддержки семей

По словам главы города, развитие дошкольного сектора стало одной из главных мер комплексной программы поддержки семей

В 2022 году Нижнем Тагиле на свет появилось 2 876 младенцев, 19 из них – двойняшки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города Владислав Пинаев рассказал, что развитие в городе дошкольного сектора является одной из главных мер комплексной программы поддержки семей.

- После капитального ремонта снова открылись ясли № 10 по улице Оплетина, 5. В следующем году завершится ремонт детского сада-яслей № 20 на улице Карла Маркса. Готовы проекты на строительство пяти детских садов в общей сложности на 1050 мест,- добавил глава города, - поделился планами глава города.

В День матери мэр Нижнего Тагила посетил перинатальный центр Демидовской городской больницы и поздравил мам новорожденных.

- Ваша любовь и забота сопровождают детей с первой минуты жизни. Именно вы поддерживаете нас, дарите теплоту, которая вдохновляет преодолевать трудности, делать добрые дела и заботиться о ближних, - обратился к прекрасным представительницам женского пола Владислав Пинаев.