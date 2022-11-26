Жители Березовского остались без света и тепла

В 21:07 мэр Евгений Писцов отчитался о восстановительных работах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Березовском жители остались без света и тепла. Мэр города Евгений Писцов в своем telegram-канале сообщил, что электроэнергию вернут к 19:40 по местному времени. Однако к этому времени свет появился далеко не во всех домах.

- На данный момент они исключаются из схемы. Наберитесь терпения и берегите тепло - закройте форточки, переведите окна из режима микропроветривание в режим плотно закрытых оконных створок, - написал градоначальник.

В социальных сетях жители Березовского пишут, что после 20:00 света по-прежнему нет на многих улицах. В ГУ МЧС по Свердловской области пока не комментировали ситуацию. В 21:07 Евгений Писцов отчитался о восстановительных работах.

- Процентов под 90 электроснабжения возобновили. Работы продолжаются на фидере Водозабор. Котельные все в работе, набирают параметры теплоносителя, - написал Евгений Писцов.