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НовостиОбщество25 ноября 2022 9:17

В главном ледовом городке Екатеринбурга поставят 20 торговых павильонов

Здесь можно будет купить продукты и сувениры
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Новогодняя ярмарка на площади 1905 года откроется в конце декабря

Новогодняя ярмарка на площади 1905 года откроется в конце декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге после открытия Ледового города в декабре сменит зимняя торговля. Здесь откроют 20 торговых павильонов.

- До 5 декабря мы принимаем заявки от городских предприятий, желающих разместить свои павильоны на главной площади. После этого состоится конкурсный отбор и будет сформирован пул участников, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Отметим, что в 2022 году ассортимент ярмарок на главной площади уральской столицы расширился. Свою продукцию здесь представляли от 120 до 140 производителей. Это позволило увеличить товарооборот и число посетителей.