В главном ледовом городке Екатеринбурга поставят 20 торговых павильонов

Новогодняя ярмарка на площади 1905 года откроется в конце декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге после открытия Ледового города в декабре сменит зимняя торговля. Здесь откроют 20 торговых павильонов.

- До 5 декабря мы принимаем заявки от городских предприятий, желающих разместить свои павильоны на главной площади. После этого состоится конкурсный отбор и будет сформирован пул участников, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Отметим, что в 2022 году ассортимент ярмарок на главной площади уральской столицы расширился. Свою продукцию здесь представляли от 120 до 140 производителей. Это позволило увеличить товарооборот и число посетителей.