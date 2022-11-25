В 2022 году число магистрантов УрФУ выросло на 38%

УрФУ пополнился большим числом магистрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 года Уральский федеральный университет в Екатеринбурге принял на обучение в магистратуру 4042 человек, что на 38% больше, чем годом ранее, когда в магистратуру поступили 2 930 человек. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ-Урал».

Больше всего абитуриентов поступили на очно-заочную форму магистратуры, которая в 2021 году пополнилась 55 студентами, а в 2022-м – 463. Учиться на контракте в магистратуру УрФУ пришли 323 человека, на бюджет – 140 человек.

Очно обучаются с этого года в магистратуре 2 930 человек, а с прошлого года – 2 450 человек.

Отметим, что студенты магистратуры после бакалавриата с военной кафедрой не подпадают под частичную мобилизацию.