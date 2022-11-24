В Екатеринбурге в ДТП с участием троллейбуса и автобуса пострадал подросток

При столкновении пострадала девочка-подросток. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Днем 24 ноября на улице Щербакова произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. В результате чего пострадала 16-летняя девочка. С различными травмами ее доставили в больницу. Об этом сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили, что девочка находилась на заднем пассажирском сидении. При столкновении транспортных средств, девочка ударилась о спинку автобуса, - рассказали в пресс-службе.

Полиции удалось выяснить, что за рулем троллейбуса находился 35-летний мужчина, имеющий стаж вождения 5 лет. Водитель рассказал, что, подъезжая к остановке со стороны улицы Самолетная, начал останавливаться, но транспорт занесло. Так он и столкнулся со стоящим автобусом «ПАЗ».

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний мальчик. У подростка диагностировали ушибленную рану правого коленного сустава. Водитель Renault Logan после столкновения скрылся с места происшествия.