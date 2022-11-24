Уральская студентка победила во всероссийском конкурсе и получила миллион рублей

Девушка успешно прошла все этапы конкурса. Фото: пресс-служба УрГАУ

Уральская студентка Юлия Заика выиграла во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и получила один миллион рублей. Также девушке подарили поездку в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе УрГАУ.

Девушка успешно прошла все этапы конкурса. В финале вместе с командой она работала над тремя кейсами, тема которых «Наставничество в профессии и бизнесе». Участники создали проект уникального общественного пространства, которое включало в себя парк и здание в виде буквы «Н». Это отмечает важную роль наставника в любом деле.

- В своем проекте мы сделали ставку и на живое общение наставников с подопечными, и на цифровое пространство. По нашей задумке в здании располагаются точка кипения, кванториум и цифровая комната ЗД, в которой каждый может погрузиться в конкретную профессию, - объяснила Юлия Заика.

Помимо этого, Юлия выступила в роле спикера. Она рассказала о своей стажировке в Роскосмосе. На протяжении месяца девушка проходила стажировку в учреждениях, пробуя себя в разных профессиях.