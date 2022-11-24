Названы самые высокооплачиваемые профессии в Екатеринбурге

Высокие зарплаты готовы платить в в IT-компаниях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые высокие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить архитектору поисковых систем С++, руководителю одного из направлений в IT-компании и гендиректору информационного исследовательского проекта. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Зарплату от 600 тысяч рублей обещают архитектору поисковых систем С++ с опытом от шести лет в компании, занимающейся сервисом карт местности. От кандидата ждут опыт в проектировании и разработке известных поисковых систем, глубокие знания в области поисковых алгоритмов. Также компания обещает сотруднику добровольное медицинское страхование (ДМС), гибкий график, возможность работать, как из офиса, так и из дома.

Руководителю направления разработки в IT-компании с опытом от трех до шести лет готовы платить от 355 до 520 тысяч рублей до вычета налогов. Работодатель ищет человека, который сможет реализовывать крупные проекты от идеи до «продакшна».

Компания возможность работать из дома или из офиса, компенсацию спортивных абонементов, ДМС, гибкий график, корпоративные скидки и бонусы от партнеров, подарки от компании при заключении брака и рождении детей, поддержку в сложных ситуациях и корпоративную библиотеку.

Гендиректору информационного исследовательского проекта с опытом от шести лет предлагают зарплату от 300 тысяч рублей. Сотруднику будет нужно организовывать работу команды, увеличивать валовый объем и маржинальность продаж, готовить отчеты, проводить совещания, мотивировать подчиненных и создавать новые направления.

Работодатель обещает фиксированный оклад в 250 тысяч рублей. Остальная сумма будет насчитываться за счет процента процентов от результативности управляемых компаний.