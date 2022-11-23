На Урале детский сад выплатил компенсацию ребенку, упавшему на пол после сон-часа

Ребенок травмировался в детском саду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в Кувше малыш получил моральную компенсацию от детского сада. Ребенок упал из детской кроватки после сон-часа, за ним не уследила воспитатель. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в сентябре 2021 года.

Трехлетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести, ушиб головного мозга легкой степени и линейный перелом затылочной кости слева.

- Прокуратура города в интересах малолетнего в суд направила исковое заявление о взыскании с детского сада компенсации морального вреда в связи с травмированием ребенка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кушвинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры. С дошкольного учреждения взыскали компенсацию морального вреда – 300 тысяч рублей. На данный момент деньги уже выплачены семье пострадавшего.