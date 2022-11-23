В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил подростка

Подросток переходил дорогу в неположенном месте. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Днем 23 ноября на улице Опалихинской в Екатеринбурге «Лады» сбил 15-летнего подростка. Мальчика с различными травмами доставили в больницу. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Подросток переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал отечественный автомобиль. Отец мальчика рассказал, что сын возвращался со школы домой.

Полиция выяснила, что за рулем был 19-летний молодой человек. Его стаж вождения составляет один год. Водитель объяснил, что ехал со стороны улицы Готвальда в сторону Бебеля. По его словам, подросток неожиданно появился на дороге с правой стороны. Водитель попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

- Информация с обстоятельствами ДТП будет направлена инспекторам по делам несовершеннолетних и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - рассказали в Госавтоинспекции.