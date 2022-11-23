На тагильчанку завели сразу три уголовных дела за ложный донос

Тагильчанка обвинила знакомого в краже золотых украшений
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Нижнем Тагиле женщина написала предположительно ложный донос. За что на нее завели три уголовных дела по статье 306 УК РФ.
В начале весны тагильчанка уже несколько раз обращалась в полицию с требованиями привлечь к ответственности ее ранее судимого знакомого. Женщина обвинила его в грабеже.
По версии «пострадавшей», знакомый потребовал отдать ему золотые серьги и кольцо. А она добровольно отдала золото, которое оценила в 50 тысяч рублей. Позже тагильчанка изменила показания и заявила, что мужчина «насильно срезал с пальца кусачками кольцо с камнем», причинив ущерб в размере 28 тысяч рублей. В другом случае речь шла о ювелирном украшении на сумму 14,5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции опросили подозреваемого. Он рассказал, что ни раз выпивал с женщиной, также она просила его сдать свои украшения в ломбард, поскольку сама якобы потеряла паспорт.
- К тому же знакомые дамы, с которыми сотрудники полиции пообщались при проведении проверочных мероприятий, охарактеризовали ее не с лучшей стороны, подтвердив ее пристрастие к алкоголю, - рассказали в полиции.
На данный момент выясняются мотивы женщины. А на нее завели три уголовных дела.