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НовостиОбщество23 ноября 2022 18:11

На тагильчанку завели сразу три уголовных дела за ложный донос

Она обвинила своего знакомого в грабеже
Дарья ЧИПУРИНА
Тагильчанка обвинила знакомого в краже золотых украшений

Тагильчанка обвинила знакомого в краже золотых украшений

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Тагиле женщина написала предположительно ложный донос. За что на нее завели три уголовных дела по статье 306 УК РФ.

В начале весны тагильчанка уже несколько раз обращалась в полицию с требованиями привлечь к ответственности ее ранее судимого знакомого. Женщина обвинила его в грабеже.

По версии «пострадавшей», знакомый потребовал отдать ему золотые серьги и кольцо. А она добровольно отдала золото, которое оценила в 50 тысяч рублей. Позже тагильчанка изменила показания и заявила, что мужчина «насильно срезал с пальца кусачками кольцо с камнем», причинив ущерб в размере 28 тысяч рублей. В другом случае речь шла о ювелирном украшении на сумму 14,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили подозреваемого. Он рассказал, что ни раз выпивал с женщиной, также она просила его сдать свои украшения в ломбард, поскольку сама якобы потеряла паспорт.

- К тому же знакомые дамы, с которыми сотрудники полиции пообщались при проведении проверочных мероприятий, охарактеризовали ее не с лучшей стороны, подтвердив ее пристрастие к алкоголю, - рассказали в полиции.

На данный момент выясняются мотивы женщины. А на нее завели три уголовных дела.