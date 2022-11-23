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НовостиОбщество23 ноября 2022 17:35

Уральцы собрали 154 килограмма корма для животных из центра реабилитации

Так в УрГАУ отметили день добра и собак
Дарья ЧИПУРИНА
Подопечными Центра реабилитации являются 70 животных. Фото: пресс-служба УрГАУ

Подопечными Центра реабилитации являются 70 животных. Фото: пресс-служба УрГАУ

23 ноября в УрГАУ отметили день добра и собак. Для подопечных университета удалось собрать 154 килограмма корма.

Его привезли сотрудники уральского общепита, которые в начале 2022 года запустили проект помощи животным. Они создали «Анкету друзей», которую начали продавать. Половину заработанных средств, а именно 30 тысяч рублей, сотрудники направили на помощь подопечным Центра реабилитации животных. Где на данный момент лечат 70 бездомных животных, в том числе 24 собаки.

Это уже второй раз, когда в университет привозят гуманитарную помощь животным. В апреле волонтеры привезли 18 килограммов лечебного и обычного корма для котов с диабетом и собак с почечной недостаточностью. Также животных обеспечили необходимыми лекарствами.

- Наши основные пациенты – покалеченные животные после аварий или жестокого обращения. Поэтому нам постоянно требуются корма, амуниция, лекарства и расходные медицинские материалы, - отметила руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.