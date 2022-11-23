В Свердловской области предприятие задолжало около пяти миллионов зарплаты

После вмешательства органов сотрудникам выплатили зарплату за несколько месяцев Фото: Олег ЗОЛОТО

В Каменске-Уральском компания задолжала своим сотрудникам 4,7 миллиона рублей. Почти 200 человек остались без денег. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ООО «УК «Теплокомплекс» с июля по август текущего года не выплачивало зарплату сотрудникам. Оно задолжало почти пять миллионов рублей. Сотрудники областной прокуратуры выявили нарушение в отношении прав трудящихся.

- С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении директора организации административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей. А после вмешательства органов его сотрудникам выплатили зарплату за несколько месяцев.