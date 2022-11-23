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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:39

В Свердловской области предприятие задолжало около пяти миллионов зарплаты

Почти 200 сотрудников остались без денег
Дарья ЧИПУРИНА
После вмешательства органов сотрудникам выплатили зарплату за несколько месяцев

После вмешательства органов сотрудникам выплатили зарплату за несколько месяцев

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Каменске-Уральском компания задолжала своим сотрудникам 4,7 миллиона рублей. Почти 200 человек остались без денег. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ООО «УК «Теплокомплекс» с июля по август текущего года не выплачивало зарплату сотрудникам. Оно задолжало почти пять миллионов рублей. Сотрудники областной прокуратуры выявили нарушение в отношении прав трудящихся.

- С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении директора организации административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей. А после вмешательства органов его сотрудникам выплатили зарплату за несколько месяцев.