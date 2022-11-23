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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:52

Администрация Нижнего Тагила через суд изъяла недострой в центре города

Здание выставят на торги
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Администрация продаст недострой на аукционе

Администрация продаст недострой на аукционе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Нижнего Тагила через суд изъяла пятиэтажный недострой на улице Огаркова, 5 у местной компании ООО «Офис центр». Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Согласно материалам дела, между администрацией Нижнего Тагила и ООО «Офис центр» в 2019 году был заключен договор, по которому компания должна была завершить строительство торгово-офисного здания на арендованном земельном участке. Однако в 2022 году он был прекращен. После этого мэрия обратилась в суд с требованием изъять недострой. Ответчик в лице ООО «Офис центр» признал иск в полном объеме.

Сейчас, согласно распоряжению главы Нижнего Тагила, опубликованного на сайте мэрии 22 ноября, здание, готовое на 69%, выставят на торги.