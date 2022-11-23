В Нижнем Тагиле из-за несправных электроприборов сгорели два дома

Возгорания возникли в домах на улицах Сибирская и Бригадная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за неисправных электроприборов сгорели два дома. Об этом сообщает отдел по надзорной деятельности по городу и Горноуральского городского округа.

В ночь на 22 ноября произошел пожар в одноэтажном доме на четыре квартиры на улице Сибирской. По предварительным данным, у жильца одной из квартир всю ночь работал обогреватель, который замкнул, когда мужчина оставил его без присмотра. Прибор загорелся. Огонь перекинулся на шторы. Хозяин уже не смог сам потушить пожар. Он покинул квартиру.

Огонь охватил 70 квадратных метров. Стихия повредила перегородки, чердачное перекрытие в одной из квартир, а также кровлю дома.

Утром 22 ноября сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Бригадной. Хозяин жилища был внутри. Он рассказал, что увидел пламя в районе потолка между комнатами и выбежал на улицу. К спасателям обратилась его соседка, заметившая дым из-под крыши соседнего здания.

Огонь охватил 80 квадратных метров. Он повредил чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество внутри дома. Предполагаемая причина - аварийный режим работы электрооборудования.