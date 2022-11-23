Прокуратура нашла нарушения в закупках мэрии Екатеринбурга

МКУ «Городское благоустройство» заключило договоры на бюджет свыше доведенных лимитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура нашла нарушения в работах по благоустройству Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Выяснилось, что МКУ «Городское благоустройство» платило подрядчику за работы, которые не были выполнены.

- Так, вскрыты нарушения при формировании закупочной документации, случаи оплаты фактически невыполненных работ, а также нарушение сроков оплаты принятых в установленном порядке работ, - говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, учреждение заключило договоры на бюджет свыше доведенных лимитов. Надзорное ведомство вынесла представления мэру Екатеринбурга и руководителю МКУ «Городское благоустройства». Их рассмотрели, и разработали документы, которые установят регламент формирования закупочной документации, ее согласования и размещения. Также были предъявлены претензии подрядчику.

Помимо этого, прокуратура завела административные дела на должностных лиц МКУ «Городское благоустройство», за утверждение документации с нарушениями, прием работы несоответствующего качества, нарушение порядка оплаты работ, грубое нарушение бухгалтерского учета и принятие обязательств, превышающих лимит.