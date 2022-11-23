Жительница Екатеринбурга отсудила у «Уральских авиалиний» 333 тысячи за задержку рейса

Задержка произошла из-за отсутствия резервного самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Анастасия С. отсудила у «Уральских авиалиний» 333 тысячи рублей за задержку рейса в Москву. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- В июне 2021 года Анастасия С. вместе с семьей должна была утренним рейсом вылететь в Москву (Домодедово) самолетом «Уральских авиалиний». Однако его задержали на 1 час 47 минут, - говорится в сообщении.

По данным аэропорта Кольцово, задержка произошла из-за отсутствия резервного самолета. Анастасия и ее семья опоздали на стыковочный рейс из Москвы до Задара (Хорватия). Пассажирам было нужно попасть в Задар именно в этот день, поэтому они купили билеты из столицы до города Сплит за 182 тысячи рублей.

Еще 8,9 тысячи рублей Анастасия отдала за такси от аэропорта Домодедово до Шереметьево, включая проезд по участку платной дороги. За обед в воздушной гавани семья отдала 14 тысяч рублей. Еще 11,8 тысячи были потрачены позже на такси из Сплита в Задар. Общая сумма убытков доходит до 217 тысяч рублей.

Анастасия С. отправляла «Уральским авиалиниям» претензию о возмещении убытков, но ответа не получила. Тогда она обратилась суд. Суд первой инстанции взыскал 212 тысяч убытков, 10 тысяч компенсации морального вреда и штраф в 111 тысяч. Ответчик оспорил решение. Однако Областной суд оставил его без изменений.